Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об обязательном оповещении водителей перед эвакуацией автомобиля.

Информировать автолюбителей предлагается с помощью СМС-рассылки или телефонного обзвона. Для этого потребуется внести поправки в статью 27.13 Кодекса об административных правонарушениях.

По словам авторов документа, инициатива получила положительную оценку Конституционного суда.

Источники: ГАС «Законотворчество», «Интерфакс»