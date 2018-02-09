Выездной филиал Спортивного арбитражного суда отклонил жалобы 45 российских спортсменов и двух тренеров на недопуск к зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

В результате в соревнованиях не смогут участвовать многие лидеры российской сборной, в том числе шорт-трекист Виктор Ан, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, хоккеисты Антон Белов, Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников, а также некоторые лыжники, биатлонисты, бобслеисты и конькобежцы.

В арбитраже пояснили, что заявители не предоставили доказательств того, что две комиссии Международного олимпийского комитета, независимо рассматривавшие заявки россиян, принимали решения дискриминационным, произвольным или несправедливым образом. Также в заключении подчеркивается, что решение МОК нельзя рассматривать как санкции против страны, поскольку комитет пригласил на Игры других спортсменов из России в индивидуальном порядке.

МОК уже поприветствовал решение суда. Российские власти назвали происходящее ожидаемым и пообещали попытаться отстоять российских спортсменов.

Ранее группа из 32 российских спортсменов, не замешанных в допинговых скандалах, подала в арбитраж апелляции на свой недопуск на Олимпиаду. Вслед за ней заявления против МОК подали еще 13 спортсменов и два тренера, ранее дисквалифицированных за применение допинга, но затем оправданных.

Источник: Спортивный арбитражный суд