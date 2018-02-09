Президент России Владимир Путин поручил организовать масштабные исследования генома.

«И в генетике, и в других областях надо шире использовать так называемый конвергентный подход, природоподобные технологии», — отметил глава страны. По его словам, именно благодаря им могут быть созданы новые лекарства и методы лечения тяжелых заболеваний, а также новая энергетика.

Важность этого направления подчеркнула и глава Минобрнауки Ольга Васильева, также присутствовавшая на заседании Совета по науке и образованию, посвященного вопросам глобальной конкурентоспособности российской науки. «Именно здесь появляется множество сквозных технологий, влияющих на развитие медицины, сельского хозяйства, промышленного производства и освоения Арктики», — пояснила она.

Путин отметил, что уже обсуждал этот вопрос с представителями Сибирского отделения Академии наук. По его мнению, «накопленный интеллектуальный и научный потенциал» позволяет России проводить глобальные генетические исследования.

«Прошу в короткие сроки разработать соответствующую программу, предусмотреть механизмы поддержки сильных коллективов, формирования передовой инфраструктуры и подготовки кадров», — подытожил президент.

В октябре 2017 года Владимир Путин предупреждал, что сегодняшний уровень развития технологий настолько высок, что ученые фактически могут «влезать в генетический код». «Это может быть страшнее ядерной бомбы», — заявил президент и объяснил, что именно поэтому важно помнить «о нравственно-этических основах» любой деятельности.

Источник: «РБК»