Власти Амстердама решили ужесточить правила поведения туристов в «квартале красных фонарей», где расположены публичные дома.

С апреля туда запретят водить экскурсии более чем из 20 человек. При этом туристы не смогут фотографировать секс-работниц и постоянно смотреть на них. Экскурсоводы должны проследить, чтобы во время остановок приезжие стояли спиной к витринам.

Все экскурсии по кварталу должны завершаться до 23:00. Также полностью запрещено употребление алкоголя и наркотиков.

За нарушение этих правил экскурсоводам грозит штраф от 190 до 950 евро или отстранение от работы.

В Нидерландах проституция и организация борделей официально разрешены. При этом в городах они, как правило, сконцентрированы в «кварталах красных фонарей», так как заниматься проституцией на улице запрещено.

Источник: Ассоциация туроператоров России