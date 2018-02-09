Вечером 10 февраля на Останкинской телебашне в Москве загорится ярко-красная подсветка. Так столица поздравит Китай с приближением местного Нового года.

Световое шоу продлится с 19:00 до 22:00. В акции также примут участие еще десять высотных башен по всему миру. Их также подсветят красным.

Новый год считается одним из главных праздников в Китае. Дата его празднования ежегодно варьируется от 21 января до 21 февраля — в зависимости от наступления второго новолуния после дня зимнего солнцестояния. В 2018 году праздник выпал на 16 февраля.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы