В Северном Измайлове начинается заселение первого дома по программе реновации.

Уже сегодня вечером, в 18:00, живущие поблизости горожане, проголосовавшие за переселение, получат ордера на осмотр квартир в 18-этажном доме 62б на 5-й Парковой улице. После этого у них будет 90 дней, чтобы принять окончательное решение о переезде.

По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, дом полностью готов под заселение: в квартирах выполнена отделка класса комфорт, а прилегающая территория приведена в полное соответствие с утвержденными требованиями к благоустройству.

Ранее The Village рассказывал, какие дома предложат первым переселенцам по программе реновации.

Источник: «Москва»