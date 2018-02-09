К концу 2018 года в Москве установят 469 навигационных стел.

Они будут раздавать бесплатный Wi-Fi у пешеходных зон, транспортно-пересадочных узлов и в других местах большого скопления людей. Из них 73 подключат уже к концу февраля.

На стелах можно будет посмотреть карту местности со входами в метро, остановками общественного транспорта и маршрутами городских автобусов, троллейбусов и трамваев. На карте будут отмечены станции велопроката, основные достопримечательности столицы, наземные и подземные пешеходные переходы, а также торговые центры.

Кроме того, с помощью стелы можно будет получить информацию о социальных учреждениях, которые находятся поблизости. Каждую карту составляют для конкретной точки города.

Сейчас бесплатный Wi-Fi есть на 200 улицах в центре Москвы и в 24 парках.

Источник: агентство «Москва»