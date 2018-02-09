Басманный суд Москвы разъяснил порядок исполнения решения о выдворении журналиста «Новой газеты» Али Феруза и разрешил ему выехать в третью страну.

Феруз может подать заявление судебным приставам с просьбой выехать из России в третью страну, если предъявит соответствующие документы.

Судебные приставы не исполняли наказание без дополнительных разъяснений суда.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы оштрафовал на 400 тысяч рублей «Новую газету». По мнению суда, издание нарушило трудовое законодательство по части 4 статьи 18.15 КоАП, наняв на работу корреспондента Худоберди Нурматова, известного как Али Феруз.

Верховный суд отменил решение Басманного суда Москвы о депортации из России журналиста «Новой газеты» Али Феруза в Узбекистан. У мужчины отсутствовало разрешение на работу.

1 августа Басманный суд Москвы постановил выдворить из России журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова, известного под именем Али Феруза, за нарушение режима пребывания на территории страны. В связи с этим он пытался покончить с собой, объяснив, что «скорее умрет, чем вернется в Узбекистан». Кроме того, Феруз пожаловался на избиения и оскорбления со стороны правоохранителей. Несколько стран уже заявили о готовности принять журналиста в случае его депортации. 8 августа Мосгорсуд приостановил решение о депортации Феруза на время рассмотрения его жалобы в Европейском суде по правам человека.

Источник: «Медиазона»