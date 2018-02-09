В Москве на Масленицу бездомных научат печь блины, делать обереги, а также они посетят храм в Прощеное воскресенье.

Например, в отделении «Ясенево» ГКУ ЦСА имени Глинки 12 февраля состоится встреча широкой Масленицы с приготовлением блинов, а также мастер-класс по изготовлению оберегов. Праздничные гулянья, чаепития и лекции по истории и традициям отмечания Масленицы планируются также в других отделениях.

Помимо этого, бездомные смогут посетить церковные службы: 15 февраля — службу в храме Блаженной Матроны Московской, а 18 февраля — службу в храме Преподобного Андрея Рублева в Раменках.

Ранее сообщалось, что 9 февраля начнется фестиваль «Московская Масленица», который продлится до 18 февраля. В последний день масштабные масленичные гулянья пройдут в 22 столичных парках и закончатся проводами зимы.

Кроме того, в рамках фестиваля «Московская Масленица» организуют 40 бесплатных экскурсий.

Источник: агентство «Москва»