Фонд борьбы с коррупцией обратился в Следственный комитет и прокуратуру с требованием проверить информацию из расследования про бизнесмена Олега Дерипаску и вице-премьера правительства Сергея Приходько.

В частности, в заявлении сказано, что с 5 по 7 августа 2016 года вице-премьер провел несколько дней на яхте Elden, принадлежащей ООО «Яхта-клуб Центр». Конечным бенефициаром общества является Валентина Дерипаска — мать Олега Дерипаски.

При этом по данным декларации о доходах за 2016 год, у Приходько нет во владении воздушных и водных судов. «Таким образом, получение услуг имущественного характера осуществлялось незаконно», — считают в ФБК

Ранее Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал расследование оппозиционера Алексея Навального, в котором рассказывается о переговорах предпринимателя с вице-премьером Сергеем Приходько в присутствии сотрудницы эскорт-агентства Насти Рыбки.

Алексей Навальный заподозрил вице-премьера Сергея Приходько в получении взяток, изучив соцсети и книгу сотрудницы эскорт-агентства Насти Рыбки «Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха». В инстаграме девушки оппозиционер обнаружил видео отдыха чиновника на яхте олигарха Олега Дерипаски. По мнению Навального, подобные тайные встречи позволили вице-премьеру приобрести элитную недвижимость в столице.

Источник: Ведомости