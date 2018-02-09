Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Заселение первого дома по реновации

В Северном Измайлове началось заселение первого дома по программе реновации. Живущим поблизости горожанам, согласившимся на переселение, выдали ордера на осмотр квартир в новом 18-этажном доме на 5-й Парковой улице. Теперь у них есть 90 дней, чтобы окончательно решиться на переезд.

Сборная России без флага

9 февраля в южнокорейском Пхёнчхане состоялось открытие зимних Олимпийских игр. Российская делегация в составе 80 человек прошла по сцене под нейтральным флагом, который нес волонтер соревнований. Еще 45 спортсменов так и не допустили до Игр.

Исследования генома

Президент России Владимир Путин поручил организовать масштабные исследования генома. По его словам, именно благодаря им могут быть созданы новые лекарства и методы лечения тяжелых заболеваний, а также новая энергетика.

Снижение ключевой ставки

Центробанк уже четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. С 12 февраля она уменьшится на четверть процентного пункта — с 7,75 до 7,5 % годовых. Следующее заседание по вопросам денежно-кредитной политики намечено на 23 марта.

Актерский состав фильма о Цое

Создатели фильма «Лето» о Викторе Цое раскрыли актерский состав картины. На главную роль режиссер Кирилл Серебренников пригласил корейского актера Тео Ю, снимавшегося в фильмах «Один за другим» Ким Ки Дука, «День-ночь, день-ночь» Джулии Локтев. Майка Науменко сыграл фронтмен группы «Звери» Рома Зверь. В жену Науменко, Наталью, перевоплотилась звезда фильма «Притяжение» Ирина Старшенбаум.

Запрет в «квартале красных фонарей»

Власти Амстердама решили ужесточить правила поведения туристов в «квартале красных фонарей», где расположены публичные дома. С апреля туда запретят водить экскурсии более чем из 20 человек. Туристы не смогут фотографировать секс-работниц и постоянно смотреть на них. Все экскурсии по кварталу должны будут завершаться до 23:00.