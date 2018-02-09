Заместитель главы правительства Сергей Приходько прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который обвинил вице-премьера в получении взятки от миллиардера Олега Дерипаски.

Политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное. По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля. Сергей приходько, заместитель главы правительства

Приходько собирается подавать на Навального в суд.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией обратился в Следственный комитет и прокуратуру с требованием проверить информацию из расследования про бизнесмена Олега Дерипаску и вице-премьера правительства Сергея Приходько.

Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал расследование оппозиционера Алексея Навального, в котором рассказывается о переговорах предпринимателя с вице-премьером Сергеем Приходько в присутствии сотрудницы эскорт-агентства Насти Рыбки.

Алексей Навальный заподозрил вице-премьера Сергея Приходько в получении взяток, изучив соцсети и книгу сотрудницы эскорт-агентства Насти Рыбки «Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха». В инстаграме девушки оппозиционер обнаружил видео отдыха чиновника на яхте олигарха Олега Дерипаски. По мнению Навального, подобные тайные встречи позволили вице-премьеру приобрести элитную недвижимость в столице.

Источник: РБК