Гагаринский суд Москвы запретил проводить референдум о максимальной высоте строящихся зданий в районе.

Таким образом все решения о проведении референдумов в Москве, назначенные на дату выборов президента 18 марта, отменены судами.

«Прокуратура опротестовала решения о проведении референдумов, а суды в итоге не стали вставать на сторону депутатов и жителей», — сказал глава ассоциации муниципальных депутатов «Объединенные демократы» Виталий Венидиктов.

В Прокуратуре считают, что для изменения генплана города есть специальная процедура. Для этого не нужен референдум, заявили в ведомстве.

Ранее совет депутатов Академического района единогласно проголосовал за проведение референдума об ограничении высотности зданий (30 м) в районе.

Также Замоскворецкий районный суд отменил референдум о переносе памятника Владимиру Ленину с Калужской площади, запланированный депутатами муниципального округа Якиманка.

Источник: РБК