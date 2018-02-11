Московская межрегиональная транспортная прокуратура подтвердила гибель всех пассажиров и членов экипажа самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье.

Большинство пассажиров потерпевшего крушение рейса были жителями Оренбургской области. Среди погибших оказалось трое детей.

По словам министра труда Максима Топилина, родственники погибших получат страховые выплаты в размере 2 миллионов рублей.

Пассажирский самолет «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Домодедова в Орск, разбился в Подмосковье через несколько минут после вылета. На борту лайнера находился 71 человек.

Источники: агентство «Москва», «Коммерсантъ», «Интерфакс»