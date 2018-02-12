В связи с крушением самолета Ан-148 столичные власти отменили развлекательные мероприятия, которые должны были пройти 12 февраля на фестивале «Московская Масленица».

Образовательные мастер-классы пройдут по обычному графику. Также будут работать торговые и ресторанные шале.

11 февраля в Подмосковье разбился самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Домодедова в Орск. Причина крушения пока неизвестна. На борту находился 71 человек — шестеро членов экипажа и 65 пассажиров. Никто из них не выжил.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы