Роспотребнадзор предупредил об эпидемии сифилиса в городе Требишов и одноименном районе в Словакии.

«Заболеваемость сифилисом здесь в 16 раз выше, чем в среднем по стране. В последнее время число больных тяжелой венерической болезнью увеличилось на 115 человек. Среди заболевших — представители многочисленного на востоке Словакии цыганского национального меньшинства», — уточнили в ведомстве.

Чтобы остановить распространение заболевания, планируется изолировать больных в нескольких клиниках, где им предоставят комплексное лечение.

Район эпидемии граничит с Венгрией и Украиной.

Туристов просят учитывать угрозу заражения при планировании поездок.

Источник: Роспотребнадзор