Туристов предупредили об эпидемии сифилиса в Словакии
Роспотребнадзор предупредил об эпидемии сифилиса в городе Требишов и одноименном районе в Словакии.
«Заболеваемость сифилисом здесь в 16 раз выше, чем в среднем по стране. В последнее время число больных тяжелой венерической болезнью увеличилось на 115 человек. Среди заболевших — представители многочисленного на востоке Словакии цыганского национального меньшинства», — уточнили в ведомстве.
Чтобы остановить распространение заболевания, планируется изолировать больных в нескольких клиниках, где им предоставят комплексное лечение.
Район эпидемии граничит с Венгрией и Украиной.
Туристов просят учитывать угрозу заражения при планировании поездок.
Источник: Роспотребнадзор
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