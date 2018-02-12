Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобу активиста партии «Парнас» Дмитрия Семенова, которого оштрафовали сперва за репост фотографии с депутатом Госдумы Виталием Милоновым, а затем — за репост новости о рассмотрении его дела в суде.

По мнению Семенова, российские власти нарушают его права на свободу выражения мнения, свободу собрания и свободные выборы. Наказание по вменяемой ему статье не позволит ему избираться и организовывать публичные мероприятия.

Семенов, ранее баллотировавшийся в Госдуму от «Парнаса», считает, что на него завели административные дела с целью запретить ему участвовать в выборах.

Дмитрия Семенова оштрафовали в ноябре 2016 года на тысячу рублей за репост фотографии Виталия Милонова, где тот запечатлен в футболке с внесенным в список экстремистских материалов лозунгом о православии. Суд признал Семенова виновным в производстве и распространении экстремистских материалов.

Новое административное дело на Семенова завели в феврале 2017 года за перепост новости о судебном процессе за репост фотографии Милонова. В заметке упоминался лозунг с футболки Милонова, поэтому суд счел и это распространением экстремистских материалов.

Источник: «Ведомости»