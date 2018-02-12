До конца рабочей недели Москва окажется под влиянием сибирского антициклона, который принесет в столицу высокое давление и морозы.

По прогнозам синоптиков, уже в ночь на вторник, 13 февраля, столбик термометра опустится до минус 15 градусов. Такой же температура будет и следующие две ночи. Днем же она составит минус 6–8 градусов, что на несколько градусов ниже обычного. В пятницу под влиянием атлантического циклона пойдет снег, а дневная температура повысится до минус 3 градусов.

Также метеорологи предупреждают об аномально высоком для февраля атмосферном давлении. Уже во вторник оно составит 756 миллиметров ртутного столба, а в среду и четверг барометры покажут от 761 до 764 миллиметров.

Ранее The Village рассказывал, как колебания давления могут отразиться на здоровье горожан.

Источники: «Фобос», Гидрометцентр