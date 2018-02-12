Управление делами президента построит для Совета Федерации новое восьмиэтажное здание в центре Москвы.

Дополнительную резиденцию площадью до 14 тысяч квадратных метров возведут на месте ветхого здания по адресу Петровка, 17, строение 19, и соединят надземным переходом с уже существующим корпусом СовФеда.

Предполагается, что возведение дополнительного корпуса позволит разместить недостающие кабинеты для 90 сенаторов и сотрудников аппарата, которые вынуждены работать в здании на Новом Арбате. Кроме того, кабинеты понадобятся для 17 потенциальных членов СовФеда, которых могут назначить по «президентской квоте».

На разработку проекта в 2018 году выделено 60 миллионов рублей, а на строительство в 2019–2020 годах — 1,63 миллиарда. К нему приступят после того, как начнется реконструкция здания Госдумы, которой также занимается управление делами президента.

Источник: «Коммерсантъ»