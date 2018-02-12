Роскомнадзор предупредил YouTube и Instagram о возможной блокировке из-за расследования Алексея Навального о тайных переговорах вице-премьера Сергея Приходько и олигарха Олега Дерипаски.

Ведомство предписало удалить 14 постов в Instagram и семь видеороликов на YouTube. На выполнение этих требований сервисам отвели время до вечера среды, 14 февраля.

Ранее Роскомнадзор потребовал от The Village удалить опубликованную 8 февраля новость о расследовании Навального. Аналогичные требования получили и другие онлайн-издания. Ведомство ссылается на решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края об обеспечительных мерах по иску Олега Дерипаски к сотруднице эскорт-агентства Насте Рыбке.

Источник: «Ведомости»