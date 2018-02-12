Столичные власти приняли решение освободить предприятия Москвы от обязанности уплачивать в 2018 году налог на движимое имущество.

Как пояснил мэр города Сергей Собянин, данный налог был призван стимулировать таксомоторные и каршеринговые компании к обновлению автомобилей, однако в действительности не выполнял своей функции.

«Я думаю, что мы не успеем в этом году разработать такой механизм, который учитывал бы отраслевые особенности, в том числе и таксомоторов... Поэтому в этом году мы его отменим полностью и с помощью ассоциации, общественных организаций, в том числе [таксомоторных] организаций, отработаем схему, которая действительно бы стимулировала обновление подвижного состава и оборудования», —отметил градоначальник.

Источник: «Ведомости»