Депутаты муниципального округа Якиманка планируют перенести на осень референдум о судьбе памятника Владимиру Ленину на Калужской площади.

Сперва муниципалы намерены обжаловать решение суда, который по требованию прокуратуры отменил референдум, назначенный на день выборов президента 18 марта. Однако, по словам главы совета депутатов Андрея Морева, даже в случае положительного решения вряд ли удастся уложиться в сроки согласования референдума.

«Если не успеем по срокам, то будем переносить на следующие периоды. Мы изучим те вопросы, которые сохранят актуальность к осени, и будем их осенью повторять», — уточнил Морев.

В январе депутаты Якиманки запланировали референдум о переносе памятника Ленину с Калужской площади в парк «Музеон». Голосование также подразумевало решение ряда вопросов, связанных с работой общественного транспорта в округе.

Источник: «Коммерсантъ»