Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, насколько активно россияне пользуются интернетом.

20 % россиян

не пользуются интернетом

С апреля доля граждан, никогда не выходящих в онлайн, сократилась на пять процентных пунктов, в то время как доля ежедневных посетителей Сети менее чем за год выросла на восемь процентных пунктов до 64 %. Каждый десятый опрошенный (11 %) пользуется интернетом несколько раз в неделю, 4 % респондентов — несколько раз в месяц, еще 1 % — пару раз в год.

Почти две трети россиян (62 %) зарегистрированы хотя бы в одной социальной сети. Самой популярной из них, согласно опросам социологов, оказалась «ВКонтакте» — аккаунт в ней есть у 28 % респондентов. В топ-3 рейтинга популярности также вошли «Одноклассники» (19 %) и Instagram (14 %). Четвертую строчку списка занял Google+, а пятое место разделили между собой Facebook и «Мой Мир» (по 4 %).

Источник: ВЦИОМ