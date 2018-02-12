Сбербанк планирует создать в течение десяти лет умный город на территории Рублево-Архангельского.

При поддержке столичной мэрии компания займется строительством 2,6 миллиона квадратных метров жилья, большая часть из которого будет многоквартирными домам до 12 этажей. Еще около 1 миллиона квадратных метров займут офисы, торговые и гостиничные объекты.

Кроме того, проект включает в себя 15 детских садов, восемь школ, две поликлиники, благоустройство набережной длиной 7 километров, а также создание парков и скверов на трети территории.

«Внедрение технологий smart-city призвано сделать жизнь людей на территории Рублево-Архангельского качественно иной. Разумеется, у нас найдут применение все современные технологии и изобретения, которые уже применяются в мире», — подчеркнули в Сбербанке.

Для реализации проекта компания планирует привлечь к работе зарубежных архитекторов и высокотехнологичных партнеров. Начало строительства намечено на конец 2018 — начало 2019 года.

Источник: агентство «Москва»