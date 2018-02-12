YouTube потребовал удалить запись трансляции на канале «Навальный Live»
YouTube потребовал от владельцев канала «Навальный Live» удалить запись трансляции Алексея Навального, фрагмент которой посвящен расследованию о тайных переговорах вице-премьера Сергея Приходько и олигарха Олега Дерипаски.
Администрация хостинга напомнила о внесении ролика Роскомнадзором в список запрещенной информации и пригрозила блокировкой видео в том случае, если владельцы канала откажутся самостоятельно его удалить.
Ранее Роскомнадзор пригрозил YouTube и Instagram блокировкой из-за расследования Навального. Ведомство уже обращалось к The Village и другим онлайн-изданиям с требованием удалить материалы о расследовании. Во всех случаях Роскомнадзор ссылается на решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края об обеспечительных мерах по иску Олега Дерипаски к сотруднице эскорт-агентства Насте Рыбке.
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