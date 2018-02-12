YouTube потребовал от владельцев канала «Навальный Live» удалить запись трансляции Алексея Навального, фрагмент которой посвящен расследованию о тайных переговорах вице-премьера Сергея Приходько и олигарха Олега Дерипаски.

Администрация хостинга напомнила о внесении ролика Роскомнадзором в список запрещенной информации и пригрозила блокировкой видео в том случае, если владельцы канала откажутся самостоятельно его удалить.

#роскомпозор требует от ютьюба, а ютьюб — то есть гугл — требует от нас удалить вот этот эфир Алексея @navalny: https://t.co/srwALjKp8j

вы знаете, что делать! pic.twitter.com/5n6tapbbwy — Oksana Baulina (@oksana_baulina) 12 февраля 2018 г.

Ранее Роскомнадзор пригрозил YouTube и Instagram блокировкой из-за расследования Навального. Ведомство уже обращалось к The Village и другим онлайн-изданиям с требованием удалить материалы о расследовании. Во всех случаях Роскомнадзор ссылается на решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края об обеспечительных мерах по иску Олега Дерипаски к сотруднице эскорт-агентства Насте Рыбке.