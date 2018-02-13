Партия «Яблоко» обратилась в Центральную избирательную комиссию с требованием предотвратить демонстрацию фильма Оливера Стоуна «Путин» на Первом канале.

В «Яблоке» считают, что начавшийся 12 февраля показ четырехсерийного фильма носит признаки незаконной предвыборной агитации в СМИ. Представители партии ссылаются на то, что изготовление и демонстрация картины не оплачивались из избирательного фонда Владимира Путина. Более того, предвыборная агитация на телевидении пока запрещена. Агитационный период в СМИ начнется за 28 дней до голосования — 17 февраля.

По мнению пресс-секретаря предвыборного штаба Путина Андрея Кондрашова, фильм не является агитацией, так как не призывает голосовать за или против кандидата и не описывает возможные последствия его избрания или неизбрания. «СМИ с нами не советуются. Они абсолютно свободны в своем выборе и принимают самостоятельные решения. В этом смысле наш штаб ничем не отличается от других», — заявил он.

Сам Первый канал пока не прокомментировал ситуацию.

В Центризбиркоме заявили, что еще не получили обращение «Яблока». «Если оно будет или уже есть, то его обязательно рассмотрят в установленном порядке», — уточнили в комиссии.

Документальный фильм Оливера Стоуна «Путин» впервые показали в России в июне 2017 года. Его первая серия стала самой рейтинговой программой на российском телевидении.

Источник: «Ведомости»