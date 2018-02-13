На Таганско-Краснопресненской линии метро произошел сбой
Пассажиры пожаловались на сбой в движении по Таганско-Краснопресненской линии метро. По их словам, поезда ходят с увеличенными интервалами.
«Интерфакс» уточняет, что пассажиров предупреждают о задержках на станциях «Таганская», «Кузнецкий Мост» и «Пушкинская».
Московский метрополитен жалобы на сбой на фиолетовой ветке не прокомментировал. По данным представителей подземки, по состоянию на 10:50 все линии работали в штатном режиме.
Сегодня утром в Москве также произошел сбой в движении электричек по Киевскому и Белорусскому направлениям.
Источник: Twitter
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