Пассажиры пожаловались на сбой в движении по Таганско-Краснопресненской линии метро. По их словам, поезда ходят с увеличенными интервалами.

Кроме электричек на двух вокзалах, теперь и на фиолетовой ветке пиздец. И эти люди гребут миллионы, а работает всё через жопу — Rogi (@BV_Igor) 13 февраля 2018 г.

«Интерфакс» уточняет, что пассажиров предупреждают о задержках на станциях «Таганская», «Кузнецкий Мост» и «Пушкинская».

Московский метрополитен жалобы на сбой на фиолетовой ветке не прокомментировал. По данным представителей подземки, по состоянию на 10:50 все линии работали в штатном режиме.

Сегодня утром в Москве также произошел сбой в движении электричек по Киевскому и Белорусскому направлениям.

Источник: Twitter