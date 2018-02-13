Мосгорсуд признал законным арест бывшего замглавы управления организации тылового обеспечения столичного главка МВД полковника Александра Емеца.

Емец и его начальник полковник Дмитрий Кошелев, находящийся под домашним арестом, обвиняются в получении взяток на сумму 12 миллионов рублей за подписание актов о приемке незавершенных работ по прокладке кабелей в здании МВД на Петровке, 38.

По версии следствия, в 2013 году обвиняемые пообещали за вознаграждение оказывать покровительство компаниям «Спецпромтехнологии» и «Маэстро Групп», выполнявшим работы на Петровке, а также не предъявлять им претензий по качеству прокладки кабелей.

Следственный комитет намерен изучить переписку Емеца с гендиректором компании «Маэстро Групп» Борисом Байчоровым и провести строительно-техническую экспертизу объектов, где должны были проходить работы по договору.

Источник: «Коммерсантъ»