Политик Алексей Навальный обратился в Таганский суд с иском против Роскомнадзора, потребовавшего удалить с сайта оппозиционера материалы расследования о вице-премьере Сергее Приходько и олигархе Олеге Дерипаске.

В своем заявлении Навальный настаивает на том, что ведомство не имеет права включать в реестр запрещенных материалов общественно значимую информацию, собранную в открытых источниках.

Политик попросил суд признать незаконными действия Роскомнадзора и обязать его исключить блог Навального из перечня запрещенной информации.

Ранее Роскомнадзор пригрозил YouTube и Instagram блокировкой из-за расследования Навального. Ведомство уже обращалось к The Village и другим онлайн-изданиям с требованием удалить материалы о расследовании. Во всех случаях Роскомнадзор ссылается на решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края об обеспечительных мерах по иску Олега Дерипаски к сотруднице эскорт-агентства Насте Рыбке.

Источник: «Ведомости»