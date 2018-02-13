Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, сколько долгожителей проживают в столице.

600 человек старше 100 лет

проживают в Москве

По его словам, средняя продолжительность жизни в городе достигла 77 лет. При этом желание заниматься самообразованием и спортом у старшего поколения с каждым годом не убавляется, а, наоборот, возрастает.

В связи с этим городские власти решили запустить проект по активному долголетию. В каждом районе города для пенсионеров организуют бесплатные спортивные, досуговые и развивающие занятия, участие в которых не требует специальной подготовки. К программе привлекут образовательные центры, учреждения культуры и спорта, парки и другие организации, которые пройдут квалификационный отбор.

Предварительная запись на участие в пилотном проекте откроется 1 марта. Заявки будут приниматься в центрах социального обслуживания.

Источник: «Москва»