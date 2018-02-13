Фонд «Общественное мнение» выяснил, как россияне относятся к бойкоту предстоящих президентских выборов 18 марта.

4 % россиян собираются бойкотировать

президентские выборы

Половина опрошенных (51 %) высказались против бойкота, а треть респондентов (35 %) выразили нейтральное отношение к подобной инициативе.

Поддержавшие бойкот граждане рассказали о своем недоверии к выборам и недовольстве работой власти. В то же время каждый пятый россиянин (22 %) заявил, что участие в выборах — это гражданский долг. Еще 6 % опрошенных отметили бесполезность бойкота, а 3 % респондентов считают, что забастовка избирателей приведет к нестабильности и беспорядку.

В декабре Центризбирком отказался зарегистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты, сославшись на непогашенную судимость по тяжкой статье. Навальный посчитал отказ неконституционным и пообещал призвать сторонников бойкотировать выборы. 28 января по всей России прошли акции организованной политиком забастовки избирателей.

Источник: ФОМ