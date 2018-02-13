Россию обязали выплатить 13,7 тысячи евро за нарушение прав журналистов
Европейский суд по правам человека удовлетворил иски двух журналистов против России.
Журналисту из Краснодара Юрию Иващенко присудили 4,7 тысячи евро. Его остановили на таможне в августе 2009 года, когда он возвращался из рабочей поездки в Абхазию. Офицер осмотрел его сумки, фотоаппаратуру и ноутбук из-за подозрений в распространении экстремистских материалов. Журналист рассказал, что данные с его техники (в том числе личную переписку) скопировали на 34 диска. Их вернули только в 2011 году, когда закончилась экспертиза.
ЕСПЧ признал, что таможенники нарушили статью 8 Конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни, дома и корреспонденции.
Еще одна жалоба поступила от сотрудника украинской телекомпании «Студия „1+1“» Максима Буткевича. Ему присудили 9 тысяч евро. В 2006 году его арестовали на трое суток во время протеста «антиглобалистов», когда он освещал саммит G8 в Санкт-Петербурге.
ЕСПЧ признал три нарушения Конвенции по защите прав человека: права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливое судебное разбирательство беспристрастным судом и права на свободу выражения мнения.
Источник: «Коммерсантъ»
КомментарииПодписаться