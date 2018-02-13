Европейский суд по правам человека удовлетворил иски двух журналистов против России.

Журналисту из Краснодара Юрию Иващенко присудили 4,7 тысячи евро. Его остановили на таможне в августе 2009 года, когда он возвращался из рабочей поездки в Абхазию. Офицер осмотрел его сумки, фотоаппаратуру и ноутбук из-за подозрений в распространении экстремистских материалов. Журналист рассказал, что данные с его техники (в том числе личную переписку) скопировали на 34 диска. Их вернули только в 2011 году, когда закончилась экспертиза.

ЕСПЧ признал, что таможенники нарушили статью 8 Конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни, дома и корреспонденции.

Еще одна жалоба поступила от сотрудника украинской телекомпании «Студия „1+1“» Максима Буткевича. Ему присудили 9 тысяч евро. В 2006 году его арестовали на трое суток во время протеста «антиглобалистов», когда он освещал саммит G8 в Санкт-Петербурге.

ЕСПЧ признал три нарушения Конвенции по защите прав человека: права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливое судебное разбирательство беспристрастным судом и права на свободу выражения мнения.

Источник: «Коммерсантъ»