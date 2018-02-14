С 1 марта в московском «Физтехпарке» начнут обучать программированию на блокчейн-платформе Ethereum.

Курс рассчитан на один семестр. По словам составителей программы, пока у нее нет аналогов в России. На занятиях разъяснят теоретическую составляющую, расскажут о структуре блокчейн-сетей, а также научат создавать в Ethereum приложения и пользоваться необходимыми для этого инструментами. К маю ученики должны подготовить групповые выпускные проекты. Участвующая в запуске курса группа компаний «Основа» и «Физтехпарк» планируют предоставить самым перспективным выпускникам стажировку в стартапах.

Организацией обучения занимается Московская школа программистов. Заявки на участие в программе могут подать выпускники школы и ее лучшие старшекурсники. Первый набор осуществляется на конкурсной основе.

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Источник: агентство «Москва»