Путин отказался от бесплатного телеэфира для дебатов
Избирательный штаб Владимира Путина отказался от бесплатного эфира для предвыборных дебатов на федеральных каналах.
Как уточнила секретарь Центризбиркома Майя Гришина, отказа от дебатов на региональном телевидении, как и от эфирного времени для размещения агитации от команды Путина не поступало.
Согласно закону, кандидатам в президенты гарантируется по одному часу бесплатного времени на каждом телеканале и радио, а кандидатам, выдвинутым от политических партий, предоставляют дополнительный час.
Источники в штабах кандидатов рассказали «Ведомостям», что дебаты на Первом канале назначили на 8 утра. Всего предполагается восемь раундов со всеми участниками.
Источник: «Ведомости»
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