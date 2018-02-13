Избирательный штаб Владимира Путина отказался от бесплатного эфира для предвыборных дебатов на федеральных каналах.

Как уточнила секретарь Центризбиркома Майя Гришина, отказа от дебатов на региональном телевидении, как и от эфирного времени для размещения агитации от команды Путина не поступало.

Согласно закону, кандидатам в президенты гарантируется по одному часу бесплатного времени на каждом телеканале и радио, а кандидатам, выдвинутым от политических партий, предоставляют дополнительный час.

Источники в штабах кандидатов рассказали «Ведомостям», что дебаты на Первом канале назначили на 8 утра. Всего предполагается восемь раундов со всеми участниками.

Источник: «Ведомости»