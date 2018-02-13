Благотворительная организация «Ночлежка» открывает в Москве приют для бездомных.

Как рассказал The Village глава организации Григорий Свердлин, «открыться планируем в октябре-ноябре. Приют для начала на 20–30 мест». Сейчас организация ищет кандидата, который станет главой нового филиала.

Свердлин отметил, что в Москве также будет работать консультационная служба. Соцработники и юрист будут ежедневно принимать 30–40 бездомных.

Очень страшно, а деваться некуда. Анонсирую - в этом году Ночлежка будет открывать приют и консультационную службу для б... Опубликовано Grigory Sverdlin 13 февраля 2018 г.

Глава «Ночлежки» добавил, что, по статистике аналогичного проекта в Санкт-Петербурге, более половины жильцов приюта с помощью соцработников и юристов начинают работать и переезжают в съемное жилье.

Источник: Григорий Свердлин