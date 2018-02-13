Студентам МГУ имени Ломоносова предложили выбрать, сокращать или нет учебный семестр из-за ЧМ-2018, при помощи голосования в соцсети «ВКонтакте».

При этом как написала студентка Валентина Дехтяренко, «голосует куча непонятных людей в том числе с пустыми страницами».

Спасибо технологиям. Вопрос о переносе сессии в МГУ из-за ЧМ решается путем голосования ВКОНТАКТЕ в открытой официальной группе студсовета. Очевидно побеждает самый удобный ректорату вариант, голосует куча непонятных людей в том числе с пустыми страницами pic.twitter.com/zTBEO2DTtP — Valya (@valya_de) 12 февраля 2018 г.

В студсовете МГУ пообещали, что окончательное решение о переносе сессии примет ректорат.

Ранее Инициативная группа МГУ выступила против установки фан-зоны чемпионата мира по футболу возле Главного корпуса университета.Согласно сообщению, перед факультетами поставили задачу уместить шесть экзаменов в период 13-дневной сессии. В то же время между экзаменами должно оставаться по три дня на отдых. Официально в университете информация об изменении сроков семестра и сессии еще не распространяется. Ожидается, что приказ об этом выйдет в середине семестра.

Активисты МГУ запустили кампанию против установки фан-зоны, которая, кроме того, подразумевает реконструкцию территории за 2,4 миллиарда рублей. Эти меры, по мнению студентов, уничтожат исторический облик кампуса МГУ.

Источник: Валя Дехтяренко