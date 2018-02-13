Студентам МГУ предложили проголосовать за перенос сессии перед ЧМ-2018
Студентам МГУ имени Ломоносова предложили выбрать, сокращать или нет учебный семестр из-за ЧМ-2018, при помощи голосования в соцсети «ВКонтакте».
При этом как написала студентка Валентина Дехтяренко, «голосует куча непонятных людей в том числе с пустыми страницами».
В студсовете МГУ пообещали, что окончательное решение о переносе сессии примет ректорат.
Ранее Инициативная группа МГУ выступила против установки фан-зоны чемпионата мира по футболу возле Главного корпуса университета.Согласно сообщению, перед факультетами поставили задачу уместить шесть экзаменов в период 13-дневной сессии. В то же время между экзаменами должно оставаться по три дня на отдых. Официально в университете информация об изменении сроков семестра и сессии еще не распространяется. Ожидается, что приказ об этом выйдет в середине семестра.
Активисты МГУ запустили кампанию против установки фан-зоны, которая, кроме того, подразумевает реконструкцию территории за 2,4 миллиарда рублей. Эти меры, по мнению студентов, уничтожат исторический облик кампуса МГУ.
Источник: Валя Дехтяренко
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