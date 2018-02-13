Мировой суд оштрафовал кинотеатр «Пионер» на 80 тысяч рублей за нарушение закона о кинематографии. 26 января в кинотеатре показали французский фильм «Диван Сталина» без прокатного удостоверения.

«Диван Сталина» «Пионер» показал один раз, одновременно со «Смертью Сталина». Показы проходили в рамках международного кинофестиваля «Наконец-то в кино».

По закону о кинематографии, показ фильма на фестивале не требует прокатного удостоверения, заявили представители «Пионера» в суде. В Минкульте ответили, что это исключение действует, если фильм ввезен в Россию. А «Пионер» не предоставил доказательств, что провоз «Дивана Сталина» оформила российская таможня. Суд встал на сторону Минкульта.

При этом вопрос нарушении кинотетаром закона при показе «Смерти Сталина» суд еще не рассматривал. Повторное нарушение грозит «Пионеру» штрафом 100 - 200 тысяч рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Ранее полицейские пришли в московский кинотеатр «Пионер», где состоялась премьера комедии «Смерть Сталина».

Минкультуры пригрозило кинотеатрам ответственностью за показ фильма «Смерть Сталина», которого временно лишил прокатного удостоверения. При подтверждении факта демонстрации картины в отношении нарушителей заведут административные дела. За повторное нарушение им грозит наказание вплоть до приостановки деятельности сроком на 90 дней.

Владимир Мединский объяснил отзыв прокатного удостоверения комедии «Смерть Сталина» наличием в фильме «оскорбительных насмешек» над прошлым и жертвами сталинизма. При этом в ноябре глава Минкультуры заявлял, что ведомство не планирует запрещать показ картины.

«Смерть Сталина» в России показывает компания «Вольга». Она же является прокатчиком фильма «Приключения Паддингтона 2», премьеру которого Минкультуры решило перенести за день до показа. Впоследствии ведомство отказалось от этих планов.

Источник: Ведомости