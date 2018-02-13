Реплики 12 барельефов украсят здание многофункционального плавательного комплекса «Лужники» после реконструкции. Фигуры спортсменов установят на главном и боковых фасадах.

«Реплики барельефов будут двусторонними, их можно будет увидеть как с улицы, так и находясь внутри здания. Металлическая конструкция поможет закрепить элементы на закладных деталях фасада. Барельефы изготовят из фибробетона, их размеры — 12 на восемь метров», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проектное решение/mos.ru

Реплики будут повторять скульптурные панно, созданные творческой группой «ЛеСС» (Владимир Лемпорт, Николай Силис, Вадим Сидур). Они украшали стены старого бассейна в «Лужниках». Панно были созданы и установлены в 1956 году.

После реконструкции комплекса там откроются 50-метровый бассейн на 10 дорожек и два 25-метровых по три дорожки в каждом, аквапарк, спортивные тренировочные залы, фитнес-центр, боксерский клуб, центр детского спорта. Площадь комплекса увеличится с 19,7 до 56,5 тысячи квадратных метров. Сейчас закончен монолитный каркас здания, его планируют достроить в 2018 году.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы