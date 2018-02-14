Рабочие обнаружили тайник со взрывчаткой на крыше жилого дома по адресу Тихвинский переулок, 11. Телеканал «РЕН» сообщает, что бомба представляет из себя пачку сигарет и три банки из под пива, с белым веществом внутри, в которое были воткнуты провода.

Жилой дом эвакуировали, сейчас чердак обследуют взрывотехники с роботом-сапером. По информации телеграм-канала Mash, еще одна пачка сигарет с тротилом была найдена кинологами во дворе этого же дома.

По информации агенства Regnum, бомбу нашли в разобранном состоянии. Не исключено, что тайник был заложен еще в 90-х годах.

Источник: «РЕН»