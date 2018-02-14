Ростуризм призвал туроператоров сообщать туристам о вспышке скарлатины в Англии и Уэльсе.

Роспотребнадзор уже предупредил россиян о росте заболеваемости в этих частях Великобритании. Только за выходные там зарегистрировали 735 случаев скарлатины.

Скарлатина — острое инфекционное заболевание группы стрептококковых инфекций, протекающее с поражением ротоглотки, общей интоксикацией и сыпью. Передается преимущественно воздушно-капельным путем. Инкубационный период составляет от одного дня до десяти суток.

Источник: Ростуризм