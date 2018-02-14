Центральная избирательная комиссия рекомендовала Первому каналу отложить показ документального фильма режиссера Оливера Стоуна «Путин» до окончания избирательной кампании.

Одновременно с этим глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что уже состоявшаяся демонстрация картины в эфире 12 и 13 февраля не противоречит законодательству об агитации. «Фильм не содержит призывы голосовать за или против кандидата, не выражает предпочтения к какому-либо кандидату, не содержит описания возможных последствий избрания или неизбрания кандидата», — уточнила она.

В комиссии еще раз напомнили, что в период избирательной кампании телеканалам следует действовать «с должной степенью осмотрительности». Агитационный период в СМИ еще не начался.

Первый канал пока предложение ЦИК перенести показ оставшихся двух серий фильма «Путин» не прокомментировал.

Ранее кандидат в президенты Ксения Собчак и председатель «Яблока» Эмилия Слабунова обратились в ЦИК с жалобой на показ фильма «Путин». Они сочли его демонстрацию признаком незаконной предвыборной агитации.

Документальный фильм Оливера Стоуна «Путин» впервые показали в России в июне 2017 года. Его первая серия стала самой рейтинговой программой на российском телевидении.

Источник: «Интерфакс»