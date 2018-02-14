Сотрудники ФСБ обыскали офис инвестиционного банка «Финам» в Настасьинском переулке в Москве.

По словам руководителя пресс-службы организации Владислава Исаева, обыск связан с делом одного из клиентов банка. «Подробности мы разглашать не можем, но отмечу, что претензий к нам нет», — сказал он.

Президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков уточнил, что клиент не крупнейший. «Его фамилия мне неизвестна, тогда как все ВИП-клиенты мне знакомы», — добавил Кочетков.

По словам Кочеткова, клиент взял кредит в 2014 году и уже погасил.

Источник: «Коммерсантъ»