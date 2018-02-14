В четверг, 15 февраля, атмосферное давление в Москве вырастет до 763,6 миллиметра ртутного столба — самого высокого значения в XXI веке.

Предыдущий максимум зарегистрировали в 2003 году. Тогда атмосферное давление в столице достигло 762,1 миллиметра ртутного столба. Абсолютный рекорд в 774,6 миллиметра пришелся на 1984 год.

По прогнозам синоптиков, к пятнице сибирский антициклон отступит, поэтому давление пойдет на спад.

Ранее The Village рассказывал, как колебания атмосферного давления влияют на здоровье горожан.

Источник: «Метеоновости»