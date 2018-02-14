Предприниматель Аркадий Ротенберг запустит «развлекательно-развивающий» проект «Кругозор» для подростков.

Основу проекта составят бесплатные лекции, с помощью которых планируется уберечь детей от «негативного воздействия улицы». На первом этапе их планируют проводить в Москве и Санкт-Петербурге. Для этого могут задействовать павильоны ВДНХ, «Москвариум» и детский лагерь «Артек». Также проект будет продвигаться в мессенджере Telegram и соцсети «ВКонтакте».

Ротенберг напомнил, что уже работал в сфере образования в издательском доме «Просвещение», и подчеркнул, что новый проект не преследует финансовую выгоду. На какие деньги будет развиваться инициатива, не уточняется.

Источник: «РБК»