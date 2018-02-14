Журналистка Ксения Собчак обратилась в Верховный суд России с требованием отменить регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента.

«Я один из семи людей в нашей стране, которые по закону имеют на это право. Мы запустили этот процесс уже давно, сегодня подали официальное заявление. Я еще буду говорить об этом. Я пока единственный человек из семи оппозиционеров, который это сделал. Задайте вопрос остальным, почему они этого не сделали», — заявила Собчак.

На официальном сайте предвыборной кампании Собчак сказано, что причиной подачи заявления стала «негласная договоренность» между Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Согласно ей, «передача власти друг другу была срежиссированной».

Такие заявления, по мнению Собчак, можно рассматривать как «уникальное признание двух высших должностных лиц государства в сговоре с целью бессрочного или долгосрочного закрепления поста президента за своей группой».

The Village уже рассказывал, как Собчак будет бороться за избирателей.

Источник: официальный сайт предвыборной кампании Ксении Собчак