Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и детский омбудсмен Анна Кузнецова подготовили законопроект, ужесточающий наказание за преступления сексуального характера против детей младше 14 лет.

Документ предполагает пожизненное заключение для случаев, когда действия педофила привели к тяжким последствиям для малолетних. Также законопроект приостанавливает 15-летний срок давности для жертв, не достигших совершеннолетия. Кроме того, в новой редакции судья сможет дать более суровое наказание, если обвиняемый является родителем или опекуном ребенка или жил с ним.

Внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс поддержали большинство структур, в том числе Следственный комитет, Генеральная прокуратура и МВД.

Это вторая редакция документа. В октябре 2017 года Ирина Яровая предлагала пожизненные сроки за преступления против детей младше 12 лет. Сейчас закон предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Источник: официальный сайт Ирины Яровой