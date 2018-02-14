Власти Подмосковья намерены организовать парк на месте закрытого полигона «Кучино» в Балашихе.

«В течение пяти лет мы сделаем там один из лучших парков Подмосковья», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Также на месте свалки планируется открыть санную трассу.

Ранее стало известно о планах властей Балашихи отложить до сентября рекультивацию полигона «Кучино».



The Village уже рассказывал, куда Москва свозит мусор после закрытия «Кучино», а также как люди десятилетиями живут рядом со свалкой.

Источник: «Интерфакс»