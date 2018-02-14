Роскомнадзор сообщил, что 29 интернет-ресурсов, включая все СМИ, удалили со своих сайтов материалы расследования Алексея Навального о вице-премьере Сергее Приходько и олигархе Олеге Дерипаске.

Таким образом, требования ведомства выполнило большинство ресурсов, указанных в решении Усть-Лабинского районного суда. Роскомнадзор пообещал уже сегодня исключить ссылки на их сайты из реестра запрещенной информации.

У оставшихся 13 ресурсов есть время до позднего вечера, чтобы удалить данные, указанные в решении суда.

Ранее Роскомнадзор пригрозил YouTube и Instagram блокировкой из-за расследования Навального. Ведомство уже обращалось к The Village и другим онлайн-изданиям с требованием удалить материалы о расследовании. Во всех случаях Роскомнадзор ссылается на решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края об обеспечительных мерах по иску Олега Дерипаски к сотруднице эскорт-агентства Насте Рыбке.

Накануне Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор из-за попыток блокировки его расследования.

Источник: «Интерфакс»