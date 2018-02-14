Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин сообщил о согласовании московской мэрией заявки на проведение марша в память об убитом в 2015 году политике Борисе Немцове.

Оргкомитет Марша Немцова согласовал с мэрией маршрут мероприятия 25 февраля. Шествие начнется на Страстном и пройдет по бульварам до проспекта Сахарова. Сбор участников с 13:00. Обязательно приходите! #МаршНемцова pic.twitter.com/LhC4UCepCZ — Илья Яшин (@IlyaYashin) 14 февраля 2018 г.

Акция пройдет 25 февраля и начнется в 13:00 на Страстном бульваре. Предполагается, что в марше примут участие до 30 тысяч человек.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. Киллер произвел в сторону политика несколько выстрелов, четыре из которых попали в цель. Пистолет, из которого стреляли в оппозиционера, нашли в Москве-реке.

По делу арестовали пятерых выходцев из Чечни — Заура Дадаева, Анзора и Шагита Губашевых, Хамзата Бахаева и Тамерлана Эскерханова. Всем им предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору или по найму. Заказчиком убийства Немцова СКР называет бывшего бойца батальона «Север» Руслана Мухудинова, который скрывается. Обвинение Мухудинову предъявлено заочно.

Источник: Илья Яшин