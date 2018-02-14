Яшин сообщил о согласовании марша памяти Немцова в центре Москвы
Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин сообщил о согласовании московской мэрией заявки на проведение марша в память об убитом в 2015 году политике Борисе Немцове.
Акция пройдет 25 февраля и начнется в 13:00 на Страстном бульваре. Предполагается, что в марше примут участие до 30 тысяч человек.
Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. Киллер произвел в сторону политика несколько выстрелов, четыре из которых попали в цель. Пистолет, из которого стреляли в оппозиционера, нашли в Москве-реке.
По делу арестовали пятерых выходцев из Чечни — Заура Дадаева, Анзора и Шагита Губашевых, Хамзата Бахаева и Тамерлана Эскерханова. Всем им предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору или по найму. Заказчиком убийства Немцова СКР называет бывшего бойца батальона «Север» Руслана Мухудинова, который скрывается. Обвинение Мухудинову предъявлено заочно.
Источник: Илья Яшин
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