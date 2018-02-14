Помощник президента России Владислав Cурков написал для издания «Русский пионер» колонку «Валентинка в багровых тонах», в которой автор рассуждает о закате западной цивилизации в результате «реставрации матриархата».

На Западе сегодня матриархальная демократия идет на смену либеральной. Феминизм, смягчаясь и мимикрируя, утекает из радикальных сект в широкие массы. Дамский популизм стал, пожалуй, самой эффективной доктриной для тех, кто стремится к политическим вершинам. Все признаки очередного заката Европы (вернее, Еврамерики) налицо Владислав Cурков, помощник президента России

Сурков отмечает увеличение числа женщин на руководящих позициях, что отражается и в популярной культуре: «Голливудские сериалы и блокбастеры <…> принижают мужчин и возвышают женщин. <…> Боевые мужики выглядят диковатыми и ограниченными, их бестолковую энергию мудро направляют самоуверенные бабы и бабушки, возглавляющие департаменты полиции, спецподразделения, а то и целые спецслужбы. В последнем эпизоде „Звездных войн“ последний джедай — естественно, девушка».

При этом помощник президента упоминает о «распространенной гипотезе», согласно которой возвышение женщин и «представителей других немужских полов есть симптом упадка». В подтверждение своих слов Сурков пишет о негативной исторической роли женщин, приводя в пример зарубежных и российских правительниц.

В то же время Сурков называет мир «изобретением и изделием мужчины», подчеркивая, что «упадок всегда предшествует подъему»: «[Избранные] не смотрят вслед падающему. Они пытаются понять, что на подъеме. И заняты настоящим мужским делом — изобретают и конструируют новую реальность, пока их спутницы управляют устаревшей. Женщинам они передали то, что сочли бесполезным — руль выработавшей ресурс, сломанной политической машины, которая уже не едет и не везет».

Осенью Госдума вернулась к рассмотрению законопроекта о равенстве полов. Как власти собираются уравнять мужчин и женщин с помощью позитивной дискриминации, читайте в материале The Village.

Источник: «Русский пионер»